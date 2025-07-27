В Україні дорожчають огірки: яка їхня вартість

Українські тепличні комбінати готові продавати огірки не дешевше за 25-45 грн/кг, що в середньому на 19% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Про це повідомляє моніторингова платформа EastFruit.

Дану ситуацію учасники ринку в першу чергу пов’язують з міжсезонним скороченням пропозиції огірків на ринку, оскільки багато стаціонарних комбінатів вже завершили збирання врожаю першого обороту, тоді як до нового обороту планують приступити тільки в другій половині серпня.

Ті ж компанії, які продовжують реалізувати, практично щодня підвищують ціни, посилаючись на досить активні темпи збуту. Підтримку цін у сегменті тепличного огірка також надає і обмежена пропозиція продукції відкритого ґрунту, зазначають аналітики.

За їхніми підрахунками, на даний момент огірок в Україні все ж таки коштує в середньому на 24% дешевше, ніж в аналогічний торішній період. При цьому виробники не виключають, що при покращенні погодних умов ситуація на ринку може кардинально змінитись.

Нагадаємо:

В середині липня в Україні зросла пропозиція моркви та цибулі, у той час, як буряків поменшало, дорожчав огірок і білокачанна капуста.