В Украине дорожают огурцы: какова их стоимость

Украинские тепличные комбинаты готовы продавать огурцы не дешевле 25-45 грн/кг, что в среднем на 19% дороже, чем в конце прошлой недели.

Об этом сообщает мониторинговая платформа EastFruit.

Данную ситуацию участники рынка в первую очередь связывают с межсезонным сокращением предложения огурцов на рынке, поскольку многие стационарные комбинаты уже завершили уборку урожая первого оборота, тогда как к новому обороту планируют приступить только во второй половине августа.

Те же компании, которые продолжают реализовывать, практически ежедневно повышают цены, ссылаясь на достаточно активные темпы сбыта. Поддержку цен в сегменте тепличного огурца также оказывает и ограниченное предложение продукции открытого грунта, отмечают аналитики.

По их подсчетам, на данный момент огурец в Украине все же стоит в среднем на 24% дешевле, чем в аналогичный прошлогодний период. При этом производители не исключают, что при улучшении погодных условий ситуация на рынке может кардинально измениться.

Напомним:

В середине июля в Украине выросло предложение моркови и лука, в то время, как свеклы стало меньше, дорожал огурец и белокочанная капуста.