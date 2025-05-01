В Украине снова подешевели огурцы: какова их цена

Украинские тепличные комбинаты продают огурцы по цене 40-70 грн/кг, в зависимости от сорта, качества и объемов партий, что в среднем на 12% дешевле, чем в конце прошлой недели.

Об этом сообщает EastFruit.

Аналитики отмечают, что снижать отпускные цены производители вынуждены из-за увеличения предложения этой продукции на рынке на фоне сдержанного спроса.

По словам производителей, установление теплой погоды в Украине заметно ускорило созревание овощей в местных тепличных комбинатах. Кроме того, давление на рынок усилилось из-за увеличения предложения огурцов из пленочных теплиц.

По подсчетам экспертов, огурцы на сегодняшний день стоят в среднем на 29% дешевле, чем год назад.

Напомним:

По состоянию на 24 апреля в Украине тепличные комбинаты отгружали огурцы по цене 45-75 грн/кг, что в среднем на 42% дешевле, чем неделей ранее.