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Капуста стоит почти втрое дороже, чем в прошлом году: какова ее цена

Алена Кириченко — 15 мая, 15:55
Капуста стоит почти втрое дороже, чем в прошлом году: какова ее цена
Getty Images

Капуста нового урожая в Украине на сегодняшний день поступает в продажу в среднем в 2,8 раза дороже, чем год назад.

Об этом сообщает аналитическая платформа EastFruit.

Такую ценовую разницу эксперты проекта объясняют достаточно холодной и затяжной весной.

В то же время этот овощ стоит в среднем на 37% дешевле, чем в конце прошлой недели, - 30-40 грн/кг.

Отмечается, что фермеры вынуждены активно снижать цены на свою продукцию из-за избыточного предложения на рынке: большинство украинских хозяйств уже приступили к массовым отгрузкам ранней капусты.

Также ситуацию усугубляют достаточно невысокие темпы сбыта. Потому чтооптовые компании и розничные сети предпочитают закупать капусту небольшими партиями ввиду короткого срока ее реализации.

Напомним:

В конце апреляна украинском рынке резко снизились цены на прошлогоднюю белокочанную капусту.Она предлагалась к продаже по цене 40-48 грн/кг, что в среднем на 10% ниже, чем неделей ранее.

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