На украинском рынке снизились цены на капусту: сколько она стоит
На украинском рынке резко снизились цены на прошлогоднюю белокочанную капусту.
Об этом сообщают аналитики EastFruit.
По словам специалистов проекта, сейчас капуста предлагается к продаже по цене 40-48 грн/кг, что в среднем на 10% ниже, чем в конце прошлой рабочей недели.
Понижательный ценовой тренд участники рынка связывают со стремительным ухудшением качества капусты в хозяйствах вследствие длительного хранения. При этом спрос на продукцию невысокий, что также оказывает давление на цены. При этом большинство ключевых игроков рынка прогнозируют дальнейшее снижение цен в этом сегменте.
Однако, по данным EastFruit, цена на прошлогоднюю капусту в Украине все же в среднем в 6,4 раза выше, чем в аналогичный период прошлого года.
Напомним:
На минувшей неделе в Украине тепличные комбинаты отгружали огурцы по цене 45-75 грн/кг, что в среднем на 42% дешевле, чем неделей ранее.