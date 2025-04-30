На украинском рынке снизились цены на капусту: сколько она стоит

На украинском рынке резко снизились цены на прошлогоднюю белокочанную капусту.

Об этом сообщают аналитики EastFruit.

По словам специалистов проекта, сейчас капуста предлагается к продаже по цене 40-48 грн/кг, что в среднем на 10% ниже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Понижательный ценовой тренд участники рынка связывают со стремительным ухудшением качества капусты в хозяйствах вследствие длительного хранения. При этом спрос на продукцию невысокий, что также оказывает давление на цены. При этом большинство ключевых игроков рынка прогнозируют дальнейшее снижение цен в этом сегменте.

Однако, по данным EastFruit, цена на прошлогоднюю капусту в Украине все же в среднем в 6,4 раза выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Напомним:

На минувшей неделе в Украине тепличные комбинаты отгружали огурцы по цене 45-75 грн/кг, что в среднем на 42% дешевле, чем неделей ранее.