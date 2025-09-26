В Україні змінились ціни на цибулю: скільки тепер вона коштує

З початку цього тижня на українському ринку спостерігалося чергове зниження відпускних цін на цибулю.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

За їхніми даними, на сьогоднішній день гуртові ціни на цибулю на внутрішньому ринку вже знизилися до рівня 6-13 грн/кг, що в середньому на 20% дешевше, ніж тижнем раніше.

Основною причиною понижувального цінового тренду, за словами виробників, стало початок збирання пізніх сортів цибулі в північних та західних областях країни, що спричинило суттєве збільшення пропозиції даної продукції на ринку, зазначають експерти.

За інформацією аналітиків, цибуля в Україні вже коштує в середньому на 24% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому багато гравців ринку відзначають суттєве скорочення врожаю якісної цибулі в поточному сезоні через несприятливі погодні умови.

