Стоимость биткоина установила новый рекорд

В понедельник 14 июля биткоин впервые пересек отметку в 120 000 долларов.

Об этом пишет Reuters.

Говорится, чтобиткоин достиг рекордного максимума в $122 571,19, затем снизился до $121 952,61, что на 2,4% выше, чем предыдущий показатель.

В тот же день Палата представителей США должна обсудить ряд законопроектов, направленных на обеспечение индустрии цифровых активов национальной регуляторной базой, в которой она давно нуждается.

Эти требования поддерживает президент США Дональд Трамп, который назвал себя "крипто-президентом" и призвал политиков пересмотреть правила в пользу отрасли.

Рыночный аналитик IG Тони Сикамор считает, что рост цены криптовалюты связан с сильным институциональным спросом, ожиданием дальнейшего роста и поддержкой со стороны Трампа.

"За последние шесть или семь дней наблюдается очень, очень сильный рост, и сейчас трудно понять, где он остановится. Похоже, что он легко может достичь уровня 125 000 долларов", - сказал он.

Рост стоимости биткойна, который с начала года вырос на 29%, вызвал более широкий рост других криптовалют в течение последних нескольких сессий, даже несмотря на хаотичные тарифы Трампа, пишет издание.

Напомним:

В пятницу 11 июля курс Bitcoin вырос до исторического максимума, что стало результатом активного интереса со стороны крупных институциональных инвесторов и благоприятной криптополитики администрации президента США Дональда Трампа.