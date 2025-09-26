Українці не платять комуналку: зафіксована рекордна кількість боргів

Станом на середину вересня в Україні відкрито 788 507 виконавчих проваджень через борги за комунальні послуги. Це на 13% більше, ніж у липні 2024 року, а порівняно з січнем 2021 року — це більше, ніж удвічі.

Про це повідомляє Опендатабот.

Найбільше боржників нині на Дніпропетровщині — 150 506 або 19% від усіх проваджень. На другому місці Харківщина — 128 217 (16%), далі йдуть Донеччина — 81 536 (10%), Полтавщина — 57 605 (7%) та Запорізька область — 53 797 (7%), йдеться в дослідженні.

Згідно з аналітикою, левова частка заборгованостей стосується теплопостачання — 330 236 випадків (42%). Наслідують борги за воду — 162 455 (21%) та житлове обслуговування — 96 265 (12%). Також значні борги є за енергопостачання (87 708) та газ (75 522).

Йдеться, що найчастіше боргують жінки — проти них відкрито 438,3 тисячі проваджень (56%), тоді як проти чоловіків — 350,1 тисячі (44%).

Основний тягар комунальних боргів припадає на людей у віці 46–60 років — 302,8 тисячі проваджень (38%). На другому місці група 36–45 років із 194,7 тис. провадженнями (25%). Майже стільки ж боргів у людей старших за 60 років — 194,1 тисячі (25%).

Нагадаємо:

Борг українців за оплату житлово-комунальних послуг сягнув 106,6 млрд грн станом на другий квартал 2025 року.

В Україні підвищення житлово-комунальних тарифів для населення неминуче і рано чи пізно вони зростуть, зазначив перший заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук.