Нацбанк зберіг облікову ставку на попередньому рівні
Правління Національного банку України ухвалило рішення про збереження облікової ставки на рівні 15,5%.
Про це йдеться у повідомленні регулятора.
Зазначається, що це рішення сприятиме підтриманню стійкості валютного ринку, збереженню контролю над інфляційними очікуваннями та поступовому сповільненню інфляції до цілі 5% на горизонті політики.
"Враховуючи значний рівень невизначеності, що в останні місяці лише посилився, НБУ гнучко реагуватиме на зміни в балансі ризиків для цінової динаміки та інфляційних очікувань", - йдеться в повідомленні НБУ.
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Нагадаємо:
У березні правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку на 1 відсотковий пункт - до 15,5%.