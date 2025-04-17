Нацбанк зберіг облікову ставку на попередньому рівні

Правління Національного банку України ухвалило рішення про збереження облікової ставки на рівні 15,5%.

Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Зазначається, що це рішення сприятиме підтриманню стійкості валютного ринку, збереженню контролю над інфляційними очікуваннями та поступовому сповільненню інфляції до цілі 5% на горизонті політики.

"Враховуючи значний рівень невизначеності, що в останні місяці лише посилився, НБУ гнучко реагуватиме на зміни в балансі ризиків для цінової динаміки та інфляційних очікувань", - йдеться в повідомленні НБУ.

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Нагадаємо:

У березні правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку на 1 відсотковий пункт - до 15,5%.



