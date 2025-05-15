В "Дії" появились новые облигации: какова их доходность

В приложении "Дія" появились пять новых военных облигаций, названных в честь временно оккупированных городов - Токмак, Соледар, Форос, Новый Свет и Ливадия.

Об этом сообщает пресс-служба приложения.

Токмак - ставка 15%, дата выплаты - 04.02.2026;

Соледар - ставка 16,75%, дата выплаты - 24.06.2026;

Форос - ставка 16,75%, дата выплаты - 03.11.2027;

Новый Свет - ставка от 16,4%, дата выплаты - 14.04.2027;

Ливадия - ставка от 17,9%, дата выплаты - 09.06.2027.

"Как это работает? Покупаете десять облигаций Токмак за 10 443 грн - через год получаете 11 509 грн на карту еПоддержка. Никакой комиссии и скрытых платежей", - отметили в "Дії".

Напомним:

В декабре 2024 года в приложении "Дія" появились две новые именные военные облигации, посвященные временно оккупированным городам Угледар и Скадовск.

Кроме них в приложении "Дія" также можно приобрести военные облигации "Бахчисарай", "Керчь", "Джанкой", "Евпатория", "Судак", "Макеевка", "Симферополь", "Аскания Нова", "Гурзуф", "Лазурное", "Джарылгач", "Волчанск", "Дебальцево" и "Авдеевка".