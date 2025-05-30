Огірки почали дешевшати: скільки вони коштують

Тепличні комбінати відвантажують огірки по 40–65 грн/кг, залежно від сорту, якості та обсягів партій, що в середньому на 17% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Про це повідомляє EastFruit.

"Збільшення пропозиції тепличних огірків на українському ринку змушує виробників переглядати ціни на цю продукцію у бік зниження практично щодня", – зазначають аналітики.

Також, за їхніми словами, тиск на ціни чинить ще й те, що оптові компанії та роздрібні мережі дедалі частіше відмовляються від закупівель великих партій тепличного огірка, посилаючись на низькі темпи збуту в роздріб.

Водночас, за даними експертів, на сьогоднішній день тепличні комбінати в Україні пропонують огірок до продажу в середньому на 35% дорожче, ніж наприкінці травня 2024 року.

При цьому багато учасників ринку не виключають можливості подальшого зниження цін у даному сегменті, оскільки вибірки цієї продукції в стаціонарних комбінатах продовжують збільшуватися.

Нагадаємо:

В першій половині травня тепличні комбінати продавали огірки за ціною 50-75 грн/кг, що в середньому на 17% дорожче, ніж тижнем раніше.

На початку травня українські тепличні комбінати продавали огірки за ціною 40-70 грн/кг, залежно від сорту, якості та обсягів партій, що в середньому на 12% дешевше, ніж тижнем раніше.