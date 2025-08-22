Українська правда
В Україні яблука подорожчали за рік в понад 2 рази

Альона Кириченко — 22 серпня, 12:50
В Україні яблука подорожчали за рік в понад 2 рази
На сьогоднішній день яблука в Україні надходять у продаж у середньому в 2,2 рази дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє EastFruit.

Проте з з початку поточного тижня яблука нового врожаю знизилися в ціні в середньому на 12%, і продаються за ціною в межах діапазону 35-45 грн/кг, залежно від сорту та обсягів партій.

При цьому більшість оптових компаній та роздрібних мереж ще продовжують продавати торішні яблука, зокрема виробництва Польщі.

Знижувальний ціновий тренд гравці ринку пояснюють сезонним збільшенням пропозиції яблука з українських господарств. При цьому попит на продукцію як місцевих оптовиків, так і експортерів залишається досить невисоким, що також чинить тиск на ціни.

Читайте також: "Без черешні, малини та яблук. Що ще знищили весняні заморозки".

