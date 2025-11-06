На українському ринку змінилась вартість цибулі: скільки вона коштує

Українські виробники готові відвантажувати цибулю по 5-10 грн/кг, що в середньому на 25% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Про це інформують аналітики проєкту EastFruit.

За словами продавців, негативний ціновий тренд обумовлений одразу кількома факторами. Насамперед, попит на цибулю суттєво впав.

У той же час, пропозиція овочів на ринку помітно збільшилася. Дрібні господарства почали активно розпродувати продукцію з необладнаних сховищ та готові йти на поступки, сподіваючись реалізувати наявні обсяги до настання холодів, йдеться в повідомленні.

За даними експертів, цибуля в Україні вже надходить у продаж у середньому на 41% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року.

Аналітики додають, придбання якісних овочів, за словами учасників ринку, на даний момент досить складне, оскільки багато виробників заклали таку продукцію на зберігання та планують її реалізацію виключно в зимовий період.

Нагадаємо:

Станом на 23 жовтня місцеві виробники реалізували цибулю по 7-13 грн/кг, що в середньому на 12% дорожче, ніж наприкінці попереднього тижня.