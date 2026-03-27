Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

В уряді спрогнозували, що буде з вартістю та наявністю гречки в новому сезоні

Альона Кириченко — 27 березня, 16:40
Getty Images

Поточне зростання цін на гречку має тимчасовий характер, уже після надходження нового врожаю ринок повернеться до більш збалансованого стану.

Про це поінформував заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький.

Як він відзначив, зростання цін у роздрібній торгівлі зумовлене передусім зменшенням обсягів виробництва у минулому році та сезонним скороченням запасів напередодні нового врожаю.

"Зростання цін на гречку має сезонний і циклічний характер. Через менший врожай минулого року та обмежені можливості імпорту запаси на кінець маркетингового року є нижчими. Водночас фізичного дефіциту немає – продукт на ринку присутній. Очікуємо, що вже з новим урожаєм ситуація стабілізується, а ціни вирівняються", – підкреслив Висоцький.

За прогнозами, у 2026 році аграрії відреагують на цінову кон'юнктуру збільшенням посівних площ під гречкою на 15-20%. Очікується, що валове виробництво буде близьким до рівня внутрішнього споживання (орієнтовно 95%), що дозволить уникнути дефіциту на ринку.

Нагадаємо:

Весняна посівна кампанія розпочалася вже в 17 областях України у звичні для сезону терміни, вже засіяно майже 200 тис. га.

споживчий кошик ціни аграрний ринок

аграрний ринок

Останні новини