В Україні подорожчала цибуля: яка її нова ціна

З початку поточного тижня на внутрішньому ринку України підвищуються відпускні ціни на цибулю.

Про це інформує аналітична платформа EastFruit.

За її даними, місцеві виробники готові вести реалізацію цибулі по 7-13 грн/кг, що в середньому на 12% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Основною причиною подорожчання цієї продукції, на думку експертів, є той факт, що багато господарств змушені призупинити збирання врожаю цибулі через несприятливі погодні умови, через що суттєво скоротилися обсяги пропозиції даної продукції на ринку.

Також аналітики повідомляють про те, що більшу частину цибулі хорошої якості фермери вважають за краще закладати на зберігання, здійснюючи продаж на даний час невеликими партіями.

При цього, за розрахунками аналітиків, ціни на цибулю на сьогоднішній день на ринку України все в середньому на 21% нижчі, ніж в аналогічний торішній період.

Нагадаємо:

На початку жовтня фермери пропонували до продажу цибулю в діапазоні 5-10 грн/кг, залежно від якості та обсягів запропонованих партій, що в середньому на 20% дешевше, ніж наприкінці попереднього робочого тижня.