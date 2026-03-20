У "Сільпо" підрахували, скільки коштуватиме великодній кошик

Святковий кошик до Великодня обійдеться українцям щонайменше у 1200 гривень.

Такі підрахунки зробили у мережі супермаркетів "Сільпо".

У мережі порахували, скільки в середньому обійдеться різне наповнення такого кошика, виходячи з цін станом на 18 березня.

Базовий варіант коштує від 1200 гривень, до нього увійшли основні продукти, зокрема й від власних торгових марок "Сільпо"

Це класична паска (300 г) за 89,99 грн, верхівка від паски за 54,99 грн, посипка (80 г) та кагор.

А також по 400 грамів буженини, ковбаси, сиру та бринзи, 10 штук яєць, 125 г хріну, 180 г масла, та кілограм солі.

Розширений варіант коштуватиме вже від 2 300 гривень. До нього входить кекс Панеттоне (400 г) за 279 грн, ті ж верхівка від паски і посипка.

М'ясна тарілка передбачає 400 г шинки та 800 г ковбас, 400 г сиру гауда та 400 г бринзи, масло (180 г), сіль, яйця та хрін.

З напоїв – вино (0,75 л) за 299 грн та квас (0,33 л) за 69,99 грн.

Крафтовий варіант "Сільпо" оцінює у щонайменше 4 660 гривень. Панеттоне з манго (480 г) – 999 грн, мангова верхівка (130 г) – 69,99 грн, посипка (80 г) – 74,99 грн, гауда (400 г) – 519,60 грн, бринза (400 г) – 155,60 грн, сир (400 г) – 359,60 грн, балик (400 г) – 599,60 грн, буженина (400 г) – 259,60 грн, 400 г однієї ковбаси за 251,60 грн та 330 г іншої за 364 грн.

Органічні яйця (10 шт) коштують 111 грн, масло (200 г) – 169 грн, сіль морська – 34,49 грн, хрін – 25,49 грн. Портвейн (0,75 л) – 599 грн, квас (0,33 л) – 69,99 грн.

Нагадаємо:

За розрахунками ЕП, вартість продуктів, які традиційно входять до великоднього кошика в Україні, минулого року склала 912,52 грн. За рік зросла вона на 24% – з 734,77 грн у 2024 році до 912,52 грн у 2025-му.