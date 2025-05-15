В Україні дорожчають буряки: яка їхня вартість

В Україні цього тижня зафіксовано чергове зростання цін на торішні буряки.

Про це повідомляє EastFruit.

За підрахунками аналітиків, виробники реалізують торішні коренеплоди за ціною 25-33 грн/кг, що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Чергове подорожчання столових буряків гравці ринку пов'язують із помітною активізацією попиту оптових компаній та роздрібних мереж. Водночас запаси якісних буряків у місцевих господарствах вже практично вичерпані.

За даними експертів, ціни на столові буряки в Україні вже в середньому на 36% вищі за торішні. При цьому більшість ключових гравців ринку вважають, що позитивна цінова динаміка в даному сегменті збережеться і надалі.

Нагадаємо:

В Україні станом на 24 квітня ціни на буряки були в середньому в 2,5 рази вищі, ніж наприкінці квітня минулого року.