В Україні буряки за рік подорожчали в 2,5 рази: скільки коштують зараз

В Україні ціни на буряки вже в середньому в 2,5 рази вищі, ніж наприкінці квітня минулого року.

Про це повідомляє EastFruit.

За інформацією аналітиків проєкту, в Україні стрімко скорочується пропозиція коренеплодів задовільної якості. Тому виробники буряків почали активно підвищувати відпускні ціни на свою продукцію.

Експерти зазначають, що придбати велику партію буряків на українському ринку стає дедалі складніше. Вже зараз мережі супермаркетів та гуртові компанії повідомляють про дефіцит цієї продукції, перекрити який не так просто.

За даними EastFruit, столові буряки надходять у продаж по 22-32 грн/кг, що в середньому на 16% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. До того ж більшість гравців ринку вважають, що ціни на ці коренеплоди будуть зростати й надалі.

Нагадаємо:

В середині квітня вартість столових буряків в Україні в середньому була вдвічі вища, ніж за аналогічний період минулого року.