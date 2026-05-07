У квітні міжнародні резерви України зменшилися на 7,3% – НБУ

У квітні міжнародні резерви України зменшилися на 7,3%, і cтаном на 1 травня становили 48,2 мільярда доларів, але цей обсяг достатній для збереження стійкості валютного ринку.

Про це повідомив Національний банк України.

"Міжнародні резерви України cтаном на 1 травня 2026 року за попередніми даними становили 48 214,7 млн дол. США. У квітні вони зменшилися на 7,3%", – ідеться у повідомленні.

Регулятор зазначає, що така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями НБУ та борговими виплатами країни в іноземній валюті.

Ці операції перевищили надходження від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики та від міжнародних партнерів.

"Попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку", – зепевняє НБУ.

Загалом динаміку резервів у квітні 2026 року визначала низка чинників: операції НБУ на валютному ринку України, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу, а також переоцінка фінансових інструментів.

У квітні порівняно з березнем 2026 року чистий продаж валюти НБУ зменшився на 25,1%. Відповідно до балансових даних НБУ в квітні продав на валютному ринку 3 576,7 млн дол.

На валютні рахунки уряду в Національному банку в квітні надійшло 377,9 млн дол., у тому числі 339,4 млн дол. – від розміщення валютних ОВДП та 38,5 млн дол. – через рахунки Світового банку.

Крім того, Україна отримала кредит 1010,0 млн дол. відповідно до угоди з Великобританією в межах ERA.

Ці кошти не були зараховані до міжнародних резервів України у зв'язку з їх обмеженим (цільовим) призначенням щодо використання, зазначає регулятор.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 716,6 млн дол., у тому числі 433,7 млн дол. – обслуговування та погашення валютних ОВДП та 186,7 млн дол. – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком.

Ще 73,4 млн дол. – обслуговування та погашення боргу перед ЄС та 22,8 млн дол. – сплата іншим кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 255,3 млн дол.

Щодо переоцінки фінансових інструментів (у результаті зміни ринкової вартості та курсів валют),то у квітні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 378,0 млн дол., зазначає НБУ.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,9 місяця майбутнього імпорту.

Наприкінці квітня НБУ погіршив прогноз щодо надходження міжнародних резервів. Раніше на 2026 рік регулятор очікував надходження міжнародних резервів на рівні 65 млрд доларів, але зменшив прогноз до 64,8 млрд доларів.

Міжнародні резерви України cтаном на 1 березня, за попередніми даними, становили 54,75 млрд дол. США – у лютому вони зменшилися на 5%.