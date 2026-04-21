Банки наростили темпи кредитування бізнесу і населення, але не держустанов

Банки України зберегли високі темпи кредитування бізнесу і населення, проте обсяг кредитів, наданих органам державної влади, зменшився.

Про це свідчить оновлена оперативна статистика Національного банку України.

Так, чисті гривневі кредити бізнесу (суб'єктам господарювання та небанківським фінансовим установам) у платоспроможних банках у березні 2026 року зросли на 32% р/р, населенню – на 36% р/р.

Відповідно до статистики, загалом у січні кредити надані клієнтам склали 1.236.301 млн грн, у лютому – 1.256.686 млн грн, у березні – 1.285.852 млн грн.

Суб'єкти господарювання у січні отримали 877.180 млн грн кредитів, у лютому – 893.206 млн грн, у березні – 910.808 млн грн.

Фізичні особи отримали у січні 350.864 млн грн, у лютому – 355.917 млн грн, у березні – 367.914 млн грн.

При цьому обсяг кредитів, наданих органам державної влади, зменшився: якщо у січні видали 8.099 млн грн, то у лютому – 7.392 млн грн, а у березні – 6.891 млн грн.

Чисті кредити бізнесу у січні склали 780.619 млн грн, у лютому – 796.191 млн грн, у березні – 816.176 млн грн.

Чисті кредити населенню у січні становили 304.844 млн грн у січні, 309.103 млн грн у лютому та 321.960 млн грн у березні.

НБУ зазначає, що для коректної оцінки динаміки кредитування важливо аналізувати саме чисті кредити за наглядовою статистикою, адже валовий показник містить непрацюючі активи.

Так, у грудні 2025 року державні банки списали великий обсяг старих непрацюючих кредитів (NPL) на понад 170 млрд грн та позбулися старих боргів, однак валовий портфель скоротився.

Динаміка чистих кредитів залишилася незмінною, адже банки не зменшували темпів кредитування, зазначає регулятор.

"Зазначений ефект і далі протягом року впливатиме на кредитну статистику, хоча й не відображає зниження кредитної активності", – зазначає НБУ.

Регулятор оновив форму про основні показники діяльності банків, і тепер вона містить дані про чисті кредити, оновлена форма надалі публікуватиметься щомісячно.

