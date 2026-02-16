Третина українців отримує посилки з-за кордону: що замовляють

Приблизно половина українців активно користуються посилками по Україні, а міжнародні посилки за останній рік отримувала третина.

Про це свідчать результати дослідження соціологічної групи "Рейтинг" (Rating Group), проведеного 6-9 лютого.

Здебільшого (68%) вартість міжнародної посилки становила до 50 євро, і це найчастіший варіант як серед заможніших громадян, так і громадян з меншим рівнем забезпеченості.

Серед тих, хто отримував товари з-за кордону, майже третина (29%) замовляла товари, які були важливими для подолання наслідків енергетичної кризи.

Загалом найпопулярнішими товарами, які отримували через міжнародну пошту, є одяг і взуття (45%), а також павербанки, акумулятори, зарядні пристрої (26%).

Абсолютна більшість респондентів (82%) не підтримує введення ПДВ 20% на усі міжнародні посилки.

Більшість українців відзначають важливість міжнародних поштових посилок під час війни (64%), зокрема чверть вважає їх критично важливими.

Абсолютна більшість переконана, що подорожчання міжнародних посилок може негативно впливати на волонтерську діяльність й оборону (79%).

Опитування проводилося методом CATI (інтерв'ю з використанням комп'ютера) серед 1000 респондентів віком від 18 років в усіх підконтрольних регіонах України, де на момент опитування був український мобільний зв'язок. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення (помилка – не більше 3,1% з довірчою ймовірністю 0,95).

