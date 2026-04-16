У "Новій пошті" стався технічний збій: роботу відновлено
"Нова пошта"
У одного з найбільших поштових операторів країни компанії "Нова пошта" стався збій: користувачі не могли зайти у додаток.
Про це повідомили ЕП у компанії.
Користувачі у соцмережах скаржились, що не могли отримати доступ до свого акаунта у додатку "Нової пошти".
У пресслужбі компанії повідомили ЕП, що мав місце технічний збій, однак за інформацією компанії, проблеми було усунено і сервіси "Нової пошти" від 10:00 працюють у звичайному режимі.
Нагадаємо:
З 13 квітня "Нова пошта" підвищила тарифи на свої послуги.