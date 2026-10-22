Уряд ініціює мораторій на стягнення податкових боргів з держшахт

Уряд схвалив законопроєкт про тимчасовий мораторій на стягнення податкового боргу державних вугле- та урановидобувних підприємств.

Про це повідомляє урядовий портал.

Уряд ініціює тимчасовий мораторій на стягнення податкового боргу державних вугле- та урановидобувних підприємств.

Відповідний законопроєкт, розроблений Міненерго, схвалив Кабінет міністрів України.

Зміни до Податкового кодексу допоможуть стабільній роботі державних "СхідГЗК", "Добропіллявугілля-видобуток", "Львіввугілля", "Волиньвугілля" і "Регіональні електричні мережі" в умовах воєнного стану.

"Крім цього, ми збережемо робочі місця для понад 10 тисяч працівників видобувної галузі", – зазначили в уряді.

Відтермінування стягнення податкової заборгованості таких підприємств передбачається до закінчення шестимісячного строку з дня припинення чи скасування воєнного стану.

"Ухвалення закону дасть змогу підприємствам направляти наявні фінансові ресурси на першочергові виробничі потреби, своєчасну виплату заробітної плати, релокацію державного майна з небезпечних районів", – говориться у повідомленні.

Законопроєкт має ухвалити Верховна Рада.

Нагадаємо:

Уряд вносить до парламенту законопроєкт про передачу з державної у комунальну власність нерухомості державних вугільних підприємств, які перебувають у процесі ліквідації.

Раніше повідомлялося, що Міністерство енергетики працює над підготовкою вугледобувних підприємств державного сектору до передачі Фонду державного майна та подальшої приватизації і підготувало пропозиції до програми дій уряду.

Раніше Міністерство енергетики повідомляло, що передасть до Фонду державного майна державні шахти і разом з органами місцевого самоврядування та депутатським корпусом міністерство працює над відповідними змінами до законодавства.