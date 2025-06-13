Два миллиарда рублей в день: кредитные долги россиян быстро растут

Россияне все хуже платят по кредитам, которые набрали во время бума 2023 - первой половины 2024 года.

Об этом пишет The Moscow Times.

Объем и доля проблемных кредитов (ипотечные, потребительские и автокредиты) растут.

За I квартал они увеличились почти на 200 млрд руб., или примерно на 2 млрд руб. в день.

Банкам пришлось создавать больше резервов. В результате за три месяца стоимость риска в рознице подскочила с 2,1% до 3,6%, отмечает Центробанк России.

По его данным, это "существенно выше среднеисторического значения", которое составляет примерно 2%.

Напомним:

Российская статистика отчиталась о первом за полгода ускорении инфляции после того, как Центробанк РФ снизил ключевую ставку.