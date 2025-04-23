На АЗС призупиняється зниження цін на пальне: що впливає

На українських АЗС ціни на бензин та дизпаливо минулого тижня (з 14 по 22 квітня) продовжили знижуватися, водночас ця тенденція призупиняється.

Про це повідомляє галузеве видання Еnkorr.

Середня вартість бензину марки А-95 зменшилася на 26 коп. – до 54,96 грн/л.

Преміальні бензини А-95+ за тиждень подешевшали на 12 коп. (до 58,64 грн за літр), дизельне паливо – на 14 коп. (до 53,72 грн/л), скраплений газ – на 26 коп. (до 35,33 грн/л).

Основні причини - зниження цін у преміальних мережах, які запропонували знижки на великодні вихідні. Менші мережі АЗС пішли іншим шляхом – знизили ціни на 1-3 грн/л загалом.

Видання зазначає, що очікувати зниження роздрібних цін на пальне можна було б і надалі, адже зниження цін на нафту створювало такі можливості. Однак розворот нафтових котирувань і зростання курсу євро зменшує таку ймовірність.

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