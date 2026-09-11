Угорщина роздасть гроші власникам авто на дизелі

Уряд Угорщини надасть цільову субсидію для компенсації витрат домогосподарствам, які використовують автомобілі з дизельними двигунами, у зв'язку зі зростанням цін на пальне.

Про це повідомив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр у Facebook, передає Reuters.

Він також відкинув ідею обмеження максимальних цін на пальне, оскільки це може спричинити дефіцит на ринку.

Мадяр заявив, що уряд країни надасть пряму підтримку власникам одного мільйона автомобілів з дизельними двигунами та їхнім сім'ям.

До грудня власники автомобілів з дизельними двигунами потужністю до 150 кінських сил отримають компенсацію в розмірі 20 тис. форинтів (63,96 дол.).

Цього вистачить приблизно на 30 літрів дизелю, якщо враховувати середні ціни по Угорщині станом на 11 вересня.

Фермери також отримають допомогу у вигляді відшкодування акцизного податку.

Впродовж останніх тижнів ситуація на світових ринках дизельного пального різко загострилася.

Керівники галузі попереджають, що дефіцит зберігатиметься впродовж зими через обмежені резервні потужності нафтопереробних заводів, заборону Росії на експорт та наближення пікового попиту на опалення.

Тиск на внутрішньому ринку Угорщини посилюється тим, що головний НПЗ угорської нафтової компанії MOL на Дунаї працює на зниженій потужності з жовтня 2025 року, коли внаслідок пожежі зазнала пошкоджень одна з установок переробки сирої нафти.

Нагадаємо:

Загальний суд ЄС відхилив позов Угорщини проти спрямування доходів від заморожених активів російського Центробанку на оборону України.