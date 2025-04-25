Нацбанк улучшил прогноз роста цен на топливо в 2025 году

Национальный банк улучшил прогноз роста цен на топливо до уровня 1,2% до конца года благодаря удешевлению нефти.

Об этом говорится в "Инфляционном отчете" НБУ.

По данным регулятора,рост цен на топливо ускорился до 9.9% г/г в марте по сравнению с 4.8% г/г в декабре 2024 года. Такая динамика определялась, в частности, очередным этапом повышения акцизов и высокой волатильностью цен на мировых сырьевых рынках. Такжераннее потепление и начало весенне-полевых работ также несколько оживили спрос на топливо в марте.

Кроме этого, повышению цен на топливо обусловили эффекты от мартовского ослабления обменного курса гривны к евро.

Однако в целом подорожание топлива оказалось ниже, чем ожидалось. Этому, в частности, способствовали достаточность запасов и оптимизация логистики импортных поставок. В конце марта розничные цены на топливо снизились вслед за оптовыми благодаря уменьшению стоимости сырья.

"В среднесрочной перспективе снижение мировых цен на нефть частично компенсирует дальнейшее увеличение акцизной нагрузки. Это будет обеспечивать умеренные темпы роста цен на топливо (менее 5%) на прогнозном горизонте", - говорится в отчете.

Читайте также: Бензин в Украине начнут смешивать со спиртом. Что будет с ценами и навредит ли это авто?

Напомним:

На украинских АЗС цены на бензин и дизтопливо на прошлой неделе (с 14 по 22 апреля) продолжили снижаться, в то же время эта тенденция приостанавливается.