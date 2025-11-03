ЄС прагне задовольнити фінансові потреби України: розглядає варіанти

ЄС підтвердив свої зобов'язання забезпечити фінансову допомогу Україні у 2026-2027 роки, триває обговорення того, як це буде зроблено, "репараційний кредит" не знято з порядку денного.

Про це заявила офіційна представниця Єврокомісії (ЄК) Паула Пінью, передає "Інтерфакс-Україна".

"Європейська рада просила нас представити варіанти. Ми над цим працюємо. Головна увага приділяється "репараційному кредиту", - сказала прессекретар у понеділок на брифінгу в Брюсселі, зазначивши, що в позиції ЄК у цьому плані нічого не змінилося.

"Ми прагнемо задовольнити фінансові потреби України. І це було підтверджено у висновках Європейської ради.

Методи, установки для цього все ще є предметом обговорення, але наше зобов'язання було підтверджено Європейською радою. Це зобов'язання задовольнити фінансові потреби України на 2026-2027 роки", - відповіла Пінью на запитання про перспективи фінансової допомоги Євросоюзу Києву.

Вона нагадала, що Єврорада повернеться до цього питання в грудні.

Нагадаємо:

Відмова Бельгії підтримати багатомільярдний кредит ЄС для України може спонукати Міжнародний валютний фонд заблокувати фінансову підтримку Києва, що призведе до лавинної втрати довіри до економічної життєздатності країни, застерігають посадовці ЄС.