Віктор Волокіта — 3 листопада, 16:12
ЄС прагне задовольнити фінансові потреби України: розглядає варіанти

ЄС підтвердив свої зобов'язання забезпечити фінансову допомогу Україні у 2026-2027 роки, триває обговорення того, як це буде зроблено, "репараційний кредит" не знято з порядку денного.

Про це заявила офіційна представниця Єврокомісії (ЄК) Паула Пінью, передає "Інтерфакс-Україна".

"Європейська рада просила нас представити варіанти. Ми над цим працюємо. Головна увага приділяється "репараційному кредиту", - сказала прессекретар у понеділок на брифінгу в Брюсселі, зазначивши, що в позиції ЄК у цьому плані нічого не змінилося.

"Ми прагнемо задовольнити фінансові потреби України. І це було підтверджено у висновках Європейської ради.

Методи, установки для цього все ще є предметом обговорення, але наше зобов'язання було підтверджено Європейською радою. Це зобов'язання задовольнити фінансові потреби України на 2026-2027 роки", - відповіла Пінью на запитання про перспективи фінансової допомоги Євросоюзу Києву.

Вона нагадала, що Єврорада повернеться до цього питання в грудні.

Нагадаємо:

Відмова Бельгії підтримати багатомільярдний кредит ЄС для України може спонукати Міжнародний валютний фонд заблокувати фінансову підтримку Києва, що призведе до лавинної втрати довіри до економічної життєздатності країни, застерігають посадовці ЄС.

ЄС прагне задовольнити фінансові потреби України: розглядає варіанти
