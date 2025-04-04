ДПС врегулює податкові питання мобілізованих ФОП та ветеранів

Державна податкова служба запроваджує комплекс заходів для врегулювання податкових питань мобілізованих ФОП та ветеранів.

Про це йдеться на сайті податкової.

Зазначається, що понад 3 тис. мобілізованих ФОП мають податковий борг майже 30 млн гривень. Вони можуть бути звільнені від сплати податків, якщо подадуть заяву за місцем податкової реєстрації протягом 10 днів після демобілізації. На практиці вкластися в такий термін вкрай важко.

Тому ДПС напрацьовує свої пропозиції до законодавства, щоб збільшити терміни подання заяви.

Як повідомили в податковій, на їхньому рівні це відбувається так:

- регіони отримають переліки ФОП, яким нараховується єдиний податок та військовий збір, та які ймовірно не можуть виконувати свої податкові обов’язки. Кожна історія має бути відпрацьована;

- проведуть інвентаризацію скарг та листів ФОПів щодо списання нарахованих податкових зобов’язань з дати їх мобілізації, проаналізують результати їх розгляду в регіонах;

- територіальні управління мають створити робочі групи та "гарячі лінії" для надання консультацій мобілізованим ФОП, які не можуть виконувати податкові обов’язки, чи членам їхніх родин;

- упродовж квітня мобілізовані ФОП та члени їхніх родин мають бути поінформовані про існуючі механізми, визначені законодавством, щодо уникнення негативних наслідків від несплати податків;

- вся актуальна інформація має бути розміщена в Центрах обслуговування платників. Мають бути також залучені до інформування ЦНАП, громади, ТЦК, обласні військові адміністрації.

Нагадаємо:

Державна податкова служба перевиконала план надходжень за перший квартал на 36 млрд грн, або на 13% до показників Мінфіну.