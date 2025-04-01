Податкова стверджує, що перевиконує мільярдні плани наповнення бюджету

Державна податкова служба перевиконала план надходжень за перший квартал на 36 млрд грн, або на 13 % до показників Мінфіну.

Про це повідомив очільник ДПС Руслан Кравченко.

Зазначається, що у березні показники надходжень перевиконано на 14 млрд грн.

В повідомленні йдеться, що в березні до загального фонду держбюджету надійшло понад 160 млрд грн податкових платежів. Це на 9,6 % більше за план та на 48,7 % більше, ніж у березні 2024 року.

Зокрема, податківці зафіксували перевищення показників за основними платежами: ПДФО – на 11,3 % (27,1 млрд грн), ПДВ – на 23,5 % (26,1 млрд грн), податок на прибуток підприємств – на 5,9 % (86 млрд грн), акциз на українські товари – на 5,1 % (10,1 млрд грн).

Крім того, за словами Кравченка, триває позитивна динаміка збільшення надходжень від акцизу на імпортні товари (на 48,6 % до плану, або на 1,3 млрд грн більше).

Кравченко також повідомив, що зменшується кількість зупинених податкових накладних, наразі показник становить 0,37 %. Понад 11 тисяч підприємств виведені з переліку ризикових з початку року.

Загалом за перший квартал 2025 року податкова перевиконала показники Мінфіну на 36 млрд грн. Загальна сума надходжень становила 315,1 млрд грн, або на 12,5% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.

Нагадаємо:

Новий голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко на першій нараді з керівниками територіальних управлінь поставив їм завдання виконувати плани з наповнення бюджету.