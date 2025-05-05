На українських АЗС подешевшало пальне: що буде з цінами далі

В Україні ціни на пальне у квітні помітно знижувались слідом за падінням світових котирувань нафти та гуртових пропозицій.

Про це свідчать дані моніторингу видання "НафтоРинок".

Зазначається, що європейська марка Brent у квітні перервала березневе зростання й втратила близько 15%, а північноамериканська WTI – 16%. Це стало найбільшим місячним падінням з листопада 2021 року.

Водночас, за даними моніторингу, на гуртовому ринку в Україні дизпальне подешевшало на 1,85 грн/л (-4,1%) до 42,81 грн/л, тоді як на півдні країни мінімальні ціни майже досягли 40,00 грн/л. Ціна на скраплений газ у гурті зменшилася на 1,12 грн/л (-3,55%) до 30,43 грн/л. Водночас бензин А-95 додав у ціні 0,39 грн/л (+0,85%) і коштував наприкінці квітня 45,86 грн/л.

На АЗС протягом квітня ціна дизпального зменшилася на 0,42 грн/л (–0,78%) до 53,41 грн/л, бензину А-95 – на 0,67 грн/л (–1,21%) до 54,80 грн/л, а газу – на 0,80 грн/л (–2,23%) до 35,03 грн/л.

"У травні очікується продовження зниження цін на АЗС, що може сягнути 3-5 грн/л", – прогнозує "НафтоРинок".

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Нагадаємо:

Автозаправні комплекси (АЗК) 1 травня зберегли ціну на пальне після введення норми обов’язкового додавання 5% біоетанолу до бензину.