На украинских АЗС подешевело топливо: что будет с ценами дальше

В Украине цены на топливо в апреле заметно снижались вслед за падением мировых котировок нефти и оптовых предложений.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга издания"НефтеРынок".

Отмечается, чтоевропейская марка Brent в апреле прервала мартовский рост и потеряла около 15%, а североамериканская WTI - 16%. Это стало самым большим месячным падением с ноября 2021 года.

В то же время, по данным мониторинга, на оптовом рынке в Украине дизтопливо подешевело на 1,85 грн/л (-4,1%) до 42,81 грн/л, тогда как на юге страны минимальные цены почти достигли 40,00 грн/л. Цена на сжиженный газ в опте уменьшилась на 1,12 грн/л (-3,55%) до 30,43 грн/л. В то же время бензин А-95 прибавил в цене 0,39 грн/л (+0,85%) и стоил в конце апреля 45,86 грн/л.

На АЗС в течение апреля цена дизтоплива уменьшилась на 0,42 грн/л (-0,78%) до 53,41 грн/л, бензина А-95 - на 0,67 грн/л (-1,21%) до 54,80 грн/л, а газа - на 0,80 грн/л (-2,23%) до 35,03 грн/л.

"В мае ожидается продолжение снижения цен на АЗС, которое может достичь 3-5 грн/л", - прогнозирует "НефтеРынок".

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Напомним:

Автозаправочные комплексы (АЗК) 1 мая сохранили цену на топливо после введения нормы обязательного добавления 5% биоэтанола к бензину.