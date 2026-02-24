В Україні порахували економічні втрати від війни

Втрати економіки України від початку повномасштабного вторгнення Росії, включно з поточними та прогнозованими втратами виторгу і доданої вартості, оцінюються у $1,7 трлн та $0,6 трлн відповідно.

Про це повідомив аналітичний центр Київської школи економіки (KSE).

Втрати доданої вартості перевищують довоєнний ВВП України у 2021 році більш ніж утричі.

Найбільші втрати припадають на продуктивні сектори економіки.

Втрати у сфері торгівлі оцінюються у $696,3 млрд, у промисловості разом із будівництвом та послугами — у $645,6 млрд, у сільському господарстві — у $81,9 млрд. Значних втрат зазнали й ключові інфраструктурні сектори, зокрема енергетика ($75,3 млрд) та транспорт ($60,2 млрд).

Війна також спричинила значні додаткові витрати. Найбільші з них припадають на житловий сектор — $26,8 млрд та розмінування — $24,6 млрд. У житловому секторі основною складовою є додаткові витрати домогосподарств на оренду житла.

Втрати охоплюють і інші сектори економіки, зокрема охорону здоров'я ($15,5 млрд), освіту ($17,7 млрд), цифрову інфраструктуру та IT-сектор ($23,7 млрд), культуру, спорт і туризм ($10,2 млрд), фінансовий сектор ($3,3 млрд), а також житлово-комунальне господарство ($10,5 млрд).

Зростання пов'язане з оновленням методології, використанням нових даних на рівні компаній і секторів, а також розширенням періоду аналізу — тепер він охоплює втрати до кінця 2026 року.

Нагадаємо:

Загальна вартість відновлення в Україні на 31 грудня 2025 року становить $588 млрд (понад 500 млрд євро) протягом наступного десятиліття, що майже втричі перевищує прогнозований номінальний ВВП України за 2025 рік.