"Географічне переорієнтування": польський експорт в Україну за 4 роки зріс на 75%

Польський експорт в Україну за 4 роки зріс на 75%

Польський експорт в Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році зріс на 75% – з приблизно 2% до 3,5% від загальної частки експорту Польщі.

Про це свідчать результати нового дослідження Польського економічного інституту (PIE), передає Укрінформ.

Зазначається, що після 2022 року в торгівлі Польщі з 12 країнами Східної Європи, Південного Кавказу та Центральної Азії відбулося "суттєве географічне переорієнтування".

Зокрема, якщо у 2021 році Росія забезпечувала майже 3% польського експорту, то у 2024 році її частка впала до 0,5%.

Водночас саме Україна стала найважливішим торговельним партнером Польщі на Сході.

У дослідженні зазначається, що польські прямі інвестиції в регіоні залишаються відносно невеликими (близько 1 млрд дол.) і зосереджені переважно в Україні та РФ, що робить їх вразливими до політичних ризиків.

Водночас зафіксовано зростання припливу іноземних інвестицій зі Сходу до самої Польщі. Експерти пов'язують це зі спробами обійти санкції, де панівну роль відіграє білоруський, а також російський і казахстанський капітал.

Нагадаємо:

Влада Польщі оштрафувала на 20 млн злотих (4,7 млн євро) компанію, яка, порушуючи санкції, постачала до Росії автомобілі класу "люкс".