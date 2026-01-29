Обстріли енергетики "коштуватимуть" Україні 0,4% ВВП у 2026 році – НБУ

Національний банк України погіршив зростання ВВП на 2026 рік з 2,0% до 1,8%, передусім через обстріли енергетики.

Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний на пресбрифінгу щодо рішень правління НБУ з монетарної політики.

Як розповіли в НБУ, дефіцит електроенергії зріс до 7% у 4 кварталі минулого року, а у 2026 році він становитиме 6% (раніше очікувався на рівні 3%).

За розрахунками НБУ, збільшення дефіциту електроенергії внаслідок російських обстрілів "коштуватиме" Україні зростання ВВП на 0,4 відсоткового пункту у 2026 році. Тобто, якби їх не було, то економіка цьогоріч зросла б на 2,2%.

"Через руйнування логістики та більший, ніж очікувалося, дефіцит електроенергії впродовж останніх місяців НБУ дещо знизив оцінку зростання реального ВВП у 2025 році – до 1,8%", - зазначив Пишний.

Він також додав, що ускладнення ситуації в енергосекторі ще тривалий час обмежуватиме ділову активність.

Водночас в НБУ очікують, що поступове поліпшення ситуації в енергосекторі, подальша відбудова інфраструктури, а також збільшення приватних інвестицій сприятимуть пришвидшенню економічного зростання до близько 3-4% у 2027-2028 роках.

Національний банк України погіршив свій прогноз щодо інфляції у 2026 році через обстріли енергетики.

НБУ знизив розмір облікової ставки з 15,5% до 15% річних. Це сталося вперше за півтора роки.