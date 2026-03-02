Нацбанк розповів, як бізнес оцінив діяльність у лютому

Український бізнес у лютому 2026 року поліпшив стримані оцінки ділової активності порівняно з січнем, але дещо погіршив їх у річному вимірі.

Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Національний банк розраховує щомісяця.

У лютому 2026 року ІОДА становив 45.9 порівняно з 41.3 у січні 2026 року (у лютому 2025 року – 46.9).

Невизначеність щодо тривалості бойових дій, масштабні руйнування об'єктів енергетики та інфраструктури, значні витрати на відновлення та альтернативні джерела живлення, підвищення вартості електроенергії для бізнесу, дефіцит кваліфікованих кадрів, а також сезонність стримували економічну активність і негативно впливали на економічні настрої бізнесу.

Складна ситуація в енергетиці зумовила погіршення оцінок порівняно з лютим 2025 року.

Натомість позитивні імпульси для розвитку створювали сталий споживчий попит, стійка міжнародна фінансова підтримка та сповільнення темпів інфляції.

Попри складні умови ведення бізнесу, підприємства всіх опитаних секторів поліпшили.

