До $170 мільярдів: міністр фінансів попередньо оцінив фінансування нової програми з МВФ

Україна попередньо оцінює потребу в зовнішньому фінансуванні на період дії нової 4-річної програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ), переговори щодо якої розпочалися у вересні, від $150 до $170 млрд.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, відповідаючи на запитання у Верховній Раді у п’ятницю, передає "Інтерфакс-Україна".

"В цілому потреба коштів для фінансування 4-річної програми може становити від 150 до 170 мільярдів доларів США на 4-річний період", – сказав він.

Марченко також повідомив, що на 2026 рік непокрита потреба у зовнішньому фінансуванні наразі становить $18,1 млрд відповідно до розрахункового середньорічного курсу 45,7 грн/$1.

Міністр нагадав, що, згідно з урядовим проєктом держбюджету на 2026 рік, загальна потреба в зовнішньому фінансуванні становить 2,79 трлн грн ($45,5 млрд) – дефіцит і необхідність виплати зовнішніх боргових зобов'язань.

Нагадаємо:

Міжнародний валютний фонд вважає, що потреби України у зовнішньому фінансуванні можуть бути на 20 мільярдів доларів вищими, ніж оцінює український уряд.

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко передала керівнику місії МВФ Гевіну Грею лист із запитом про нову програму співпраці, яка повинна підтримати Україну протягом наступних декількох років.