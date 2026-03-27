Кулеба розповів про фінансування захисту інфраструктури у низці областей

Із понад 9,2 мільярда гривень коштів, виділених урядом на посилення захисту критичної інфраструктури, Полтавщина отримає 825,8 мільйона, Львівська область — 606 мільйонів, Івано-Франківська — 528 мільйонів.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Це другий транш у межах планів стійкості. Кошти підуть на інженерно-технічний захист 245 об'єктів – не лише у прифронтових, а й у тилових областях, які також залишаються під ударами", – написав він у Телеграм.

Кулеба розповів, які кошти передбачені для низки регіонів. Так, для Вінницької області передбачено 294 млн грн, Волинської – 64.4 млн грн, Житомирської – 210 млн грн, Кіровоградська – 105 млн грн, Рівненська – 147 млн грн.

Тернопільська область отримає 84 млн грн, Чернівецька – 126 млн грн, Черкаська – 252 млн грн, Хмельницька – 210 млн грн.

"Продовжуємо системно реалізовувати плани стійкості, щоб інфраструктура працювала навіть під тиском", – зазначив Кулеба.

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що уряд виділив 9,2 млрд грн на захист 245 об'єктів критичної інфраструктури у неприфронтових регіонах в межах підготовки до наступної зими.

20 березня стало відомо, що уряд виділив 12,85 млрд грн на перші роботи з підготовки до наступної зими критичної інфраструктури в прифронтових регіонах на на Київщині.

На Дніпропетровщині 245 об'єктів критичної інфраструктури мають бути забезпечені захистом від атак в рамках підготовки до наступної зими, ще 96 об'єктів мають отримати захист в Запорізькій області.