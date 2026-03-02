Гетманцев розповів про масштабний "розквіт" контрабанди квітів в Україні

Ринок квітів в Україні на 78% перебуває в "тіні", а загальні втрати держбюджету від ухилення від оподаткування та контрабандних схем у цьому секторі оцінюються у 2 млрд грн на рік.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає "Інтерфакс-Україна".

"За нашими даними, легально в Україну завозиться лише 22% від реального обсягу квіткової продукції.

У 2024 році було задекларовано півтори тисячі тонн, тоді як за міжнародною базою Trade Map цей показник становить майже сім тисяч тонн. Обсяг контрабанди лише за минулий рік оцінюється у $1,6 млрд, а прямі втрати бюджету тільки з ПДВ перевищують 324 млн грн", — розповів Гетманцев.

За його інформацією, найбільш критична ситуація склалася у сегменті імпорту троянд. Із загального обсягу у 3 тис. тонн, що потрапили на український ринок, офіційне митне оформлення пройшли лише 136 тонн.

Нардеп наголосив, що це свідчить про системне використання схем із заниженням митної вартості та прихованим ввезенням товару.

Голова парламентського комітету підкреслив, що внутрішній ринок базується на масовому подрібненні бізнесу.

Наразі реалізацію квітів здійснюють понад 13,6 тис. фізичних осіб-підприємців (ФОП), тоді як активних юридичних осіб у цій галузі налічується лише близько 40. Така структура дозволяє великим мережам уникати сплати ПДВ та податку на прибуток, працюючи через ФОПів другої групи.

Гетманцев закликав правоохоронні органи, Бюро економічної безпеки та Державну податкову службу негайно вжити заходів для припинення "тіньових" схем на квітковому ринку. Він акцентував, що відсутність належної реакції на такі очевидні зловживання під час війни є неприпустимою та вимагає кадрових рішень у відповідних відомствах.

