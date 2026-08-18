Нафта відреагувала зрив переговорів США та Ірану

Ціни на нафту зросли на тлі погіршення перспектив мирної угоди між США та Іраном і нових ризиків для постачання через Ормузьку протоку.

Про це пише Reuters.

ф'ючерси на Brent подорожчали на 0,7% — до $91,49 за барель, а американська WTI — до $85,25 за барель. Раніше WTI сягнула $85,37 — максимуму з 31 липня.

Ринок відреагував на заяву високопоставленого іранського чиновника про перехід Тегерана до "повністю наступальної" військової позиції через глухий кут у переговорах щодо завершення війни. Водночас Вашингтон відмовився продовжувати тимчасову угоду про припинення вогню.

Переговори про мир та відновлення руху нафтових танкерів через Ормузьку протоку фактично зупинилися. У вівторок снаряд влучив у судно, яке виходило з протоки. Кількість проходів суден через неї, за даними відстеження, залишається однозначною.

"Угоди про відкриття Ормузької протоки досі не видно, а кількість суден, що проходять нею, залишається мізерною", – зазначив головний ринковий аналітик KCM Тім Вотерер.

Керівник енергетичних досліджень DBS Bank Сувро Саркар вважає, що відсутність домовленості впливатиме на очікування щодо нафтових цін у четвертому кварталі та у 2027 році. Поки невизначеність зберігається, він очікує коливання цін у діапазоні $80–100 за барель.

Додатковий тиск на ринок створюють переговори Ірану з Оманом щодо управління Ормузькою протокою. Тегеран заявляє, що сторони близькі до домовленості, однак президент США Дональд Трамп пригрозив Оману ударами у відповідь на його участь у цих переговорах.

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Нагадаємо:

17 серпня ціни на нафту зросли на тлі погіршення перспектив домовленості щодо війни та Ормузької протоки.

14 серпня нафта дорожчала після погрози США безстроково зберігати морську блокаду Ірану.