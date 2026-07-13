США та Іран знову посварилися через Ормуз: як відреагував світ

США та Іран відновили масштабні удари один по одному після того, як Тегеран знову оголосив про закриття Ормузької протоки.

У відповідь Дональд Трамп заявив про поновлення морської блокади Ірану та намір США контролювати ключовий маршрут світової торгівлі нафтою.

Перебіг подій та реакцію ринків взято з публікацій агентства Reuters.

Як відреагували США

Трамп заявив, що Ормузька протока "відкрита і залишатиметься відкритою з Іраном чи без нього", та оголосив про відновлення морської блокади Ірану.

За його словами, США також планують стягувати 20% з усіх вантажів, що проходять через протоку, як компенсацію за забезпечення її безпеки. Як саме працюватиме цей механізм, Трамп не уточнив.

За даними Центрального командування США, протягом трьох ночей ударів до суботи включно було атаковано понад 300 іранських військових цілей, із них близько 140 лише в суботу.

Як відповів Іран

Іран заявив, що продовжує контролювати Ормузьку протоку. Тегеран наполягав, що прохід залишається призупиненим, а дозволи на проходження суден відновлять після повернення стабільності та спокою.

Вище об'єднане військове командування Ірану заявило, що США не мають жодного стосунку до визначення майбутнього життєво важливого судноплавного маршруту і їм не дозволять втручатися в управління протокою.

Паралельно Корпус вартових ісламської революції заявив про удари по американських військових об'єктах у Бахрейні та Кувейті, знищення радарних систем в Омані та ураження паливних резервуарів і складів боєприпасів на авіабазі Prince Hassan у Йорданії.

Бахрейн повідомив, що його ППО перехопила кілька іранських ракет і дронів

Як відреагували ринки та судноплавство

Нафта подорожчала більш ніж на 4%, Brent до 79,22 дол. за барель, американська WTI — до 74,45 дол. за барель. Ціни на обидва контракти підскочили на 5% після того, як Трамп заявив, що США відновлюють блокаду на тлі поновлення військових сутичок між США та Іраном.

Рух нафтових і газових танкерів через Ормузьку протоку впав до мінімуму з 25 травня. У неділю протоку перетнули лише шість суден - найменше за п'ять тижнів.

Cеред видимих у системах стеження суден не було жодного танкера зі скрапленим природним газом, який зайшов би в протоку протягом вихідних. Частина суден вимикає транспондери, тому фактичний рух може бути дещо більшим.

Американські офіційні особи заявили, що за останні 24 години через протоку було супроводжено близько 20 суден, хоча дані систем відстеження суден свідчили про незначний рух. У понеділок сервіс MarineTraffic повідомив, що активність суден у протоці з 10 по 12 липня знизилася приблизно на 52 % порівняно з попереднім тижнем.

Більшість фондових ринків країн Перської затоки також закрилися зниженням на тлі нової ескалації. Індекс Саудівської Аравії втратив 0,2%, акції Saudi Aramco - 1,1%, ринок Дубая впав на 1,2%, Абу-Дабі - на 0,3%.

Нагадаємо:

У суботу Тегеран оголосив про закриття протоки через, як стверджує іранська влада, несанкціонований транзит.

У неділю Іран заявив, що прохід залишається призупиненим, а дозволи на судноплавство видаватимуть після відновлення "стабільності та спокою".

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати, ймовірно, візьмуть під контроль Ормузьку протоку і мають отримувати гроші за забезпечення безпеки цього ключового маршруту світових поставок нафти.