Торгові переговори США і Канади підняли Волл-стріт до рекордів

Ф'ючерси на індекси Волл-стріт у понеділок досягли історичних максимумів. Ринки реагували на ознаки прогресу в переговорах США з партнерами щодо мит і податків.

Про це пише Reuters.

Понеділкове зростання на біржах підтримали новини про скасування Канадою цифрового податку, що стало поступкою у переговорах із США. Країни прагнуть укласти торгівельні домовленості до 21 липня, хоча початковий термін, визначений адміністрацією Дональда Трампа, спливає 9 липня.

Одночасно інвестори стежать за просуванням масштабного американського законопроєкту щодо зниження податків, який, за оцінками Конгресу, може додати 3,3 трлн доларів до держборгу за 10 років.

Попри фіскальні ризики, техсектор США показав упевнене зростання. Ф'ючерси Nasdaq зросли на 0,5%, S&P 500 — на 0,4%, оновивши рекорди. Серед лідерів — Nvidia, Alphabet та Amazon.

В Європі ринки дещо втрачали в ранкові години, але згодом вирівнялися. Найбільше зростання зафіксовано в оборонному секторі на тлі зобов’язань НАТО витрачати 5% ВВП на оборону.

На валютному ринку долар знизився до трирічного мінімуму, а євро виріс більш ніж на 1% за тиждень, до найвищого рівня з 2021 року. Очікування слабких даних про зайнятість у США можуть пришвидшити рішення ФРС щодо зниження ставок.

Нагадаємо:

Фондові індекси відкрилися на високому рівні на тлі ознак прогресу в переговорах між США і Китаєм.