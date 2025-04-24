Внаслідок ворожої атаки не працювала частина техсистем "Укргазбанку"

24 квітня внаслідок масованої нічної ворожої атаки частина технічних систем "Укргазбанку" тимчасово не працювала.

Про це повідомила пресслужба банку.

За їхньою інформацією, був збій в роботі терміналів, банкоматів, мобільного застосунку, Клієнт Банку, були недоступні операції по картках.

Згодом в банку повідомили, що більшість сервісів та послуг вже доступні для клієнтів. Проте можуть спостерігатись помилки окремих операцій з пластиковими картками.

Нагадаємо:

Російські війська вночі 24 квітня обстріляли залізничну інфраструктуру. В результаті комбінованої атаки ворога по Україні було поранено двох залізничників.

Внаслідок обстрілів російських окупантів частина жителів Києва залишилась без електрики. Наразі вдалось повернути світло для 300 родин.