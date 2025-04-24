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В Києві повернули світло для 300 родин після нічної атаки

Альона Кириченко — 24 квітня, 14:45
В Києві повернули світло для 300 родин після нічної атаки
Getty Images

Внаслідок обстрілів російських окупантів частина жителів Києва залишилась без електрики. Наразі вдалось повернути світло для 300 родин.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Зазначається, що енергетики почали відновлювальні роботи одразу після дозволу ДСНС та поліції.

"Станом на 12:00 нам вдалося повернути світло для 300 родин. Робимо все можливе, щоб повернути електрику в кожну оселю", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

Російські війська вночі 24 квітня обстріляли залізничну інфраструктуру. В результаті комбінованої атаки ворога по Україні було поранено двох залізничників.

ДТЕК Світло електроенергія

електроенергія

В Києві повернули світло для 300 родин після нічної атаки
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