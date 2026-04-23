Свириденко назвала моделі авто, власники яких найбільше користуються кешбеком на пальне

В Україні кешбеком на пальне з 20 березня вже скористалися 2 мільйони українців, більшість з них - власники авто масового сегмента.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко в Telegram.

"Понад 91% учасників — власники авто масового сегмента; найпоширеніші моделі — Volkswagen Passat і Golf, Renault Megane, Skoda Octavia і Fabia, Ford Focus, Daewoo Lanos, а також автомобілі ВАЗ", - розповіла вона.

За її словами, більшість авто віком 10–20 років; понад 80% — із двигунами об'ємом до 2,5 л.

Свириденко також зазначила, що у середньому 70% отриманого кешбеку спрямовується на оплату комунальних послуг.

Прем'єр-міністерка нагадала, що держава компенсує до 1 000 грн на місяць: 15% — за дизель, 10% — за бензин, 5% — за газ. За оцінками уряду, це дасть змогу заощадити від 2 до 11 грн на кожному літрі.

Нагадаємо:

В Україні з 20 березня запрацювала часткова компенсація витрат на пальне, придбане на АЗС, які беруть участь в програмі "Національний кешбек".

Програма працюватиме до 1 травня на всіх заправках, які приєднаються до ініціативи. Виплати здійснюють через механізм програми "Національний кешбек".