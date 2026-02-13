Росіяни встановили 11-річний рекорд за витратами на поїздки за кордон

Росіяни у 2025 році витратили за кордоном майже 50 млрд доларів, імпорт послуг за статтею "Поїздки", в якій відображаються ці витрати, становив $49,7 млрд.

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на дані Центробанку РФ.

Зазначається, що це лише трохи менше, ніж у рекордному 2014 році, коли росіяни витратили на закордонні поїздки $50,4 млрд, і другий результат з 2001 року, коли Центробанк публікує ці дані. У порівнянні з 2024 роком витрати за кордоном зросли більш ніж на чверть ($10,9 млрд).

Найбільше росіяни залишили за кордоном у грудні – $5,67 млрд.

За даними російської прикордонної служби, кількість закордонних туристичних поїздок минулого року зросла на 15,6%, до 13,4 млн, а загалом росіяни в 2025 році виїжджали за кордон 31,5 млн разів, що на 8% більше, ніж роком раніше.

Найпопулярнішим напрямком відпочинку росіян стала Туреччина: туди здійснено 4,61 млн турпоїздок (+3% рік до року).

Далі йдуть ОАЕ (1,72 млн, +17%), Єгипет (1,62 млн, +36%), Китай (1,36 млн, +34%) і Таїланд (885,76 тис.), який став єдиним популярним напрямком, куди росіяни стали їздити рідше: кількість поїздок зменшилася на 5,3%.

