Україна не покриє власноруч половину суми на потреби оборони у 2026 році

Потреби оборони України у 2026 році оцінюються щонайменше у 120 мільярдів доларів, лише половину з яких профінансує держбюджет.

Про це заявила голова бюджетного комітету ВР Роксолана Підласа.

За її словами, вартість війни постійно зростає: якщо рік тому один день бойових дій коштував бюджету 140 млн доларів, то зараз - 172 млн доларів. У цю суму входять зарплати військових, боєприпаси, зброя, а також підтримка поранених, зниклих безвісти та сімей загиблих.

Наразі 31% ВВП України йде на оборону - це найвищий показник у світі."Україна сильна і стійка, але їй потрібна допомога", - каже Підласа.

Загалом половину з цих потреб планують фінансувати коштом українського бюджету. Іншу частину - міжнародною військовою допомогою.

Для порівняння, торік Росія витратила на війну близько 150 млрд доларів, розповіла Підласа.

Читайте також: Бюджетне déjà vu: державі не вистачає 300 мільярдів на війну до кінця року. Що робити?

Нагадаємо:

На 2025 рік український уряд планував спрямувати з держбюджету 2,2 трлн гривень на потреби оборони.