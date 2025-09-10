Військова частина купила техніку у півтора раза дорожче від інших військових

Військова частина Т0940 за результатами тендеру 26 серпня уклала угоду з ТОВ "Торговий дім "Альфатех" на придбання двох екскаваторів за 23,22 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

Придбано два гусеничних екскаватори Hyundai HX300SL по 11,61 млн грн з доставкою в місто Самар Дніпропетровської області, де зараз наближається лінія фронту. Це вище від цін у відкритих джерелах.

На сайті компанії "Інтертехніка" такі екскаватори вказані по 9,09 млн грн.

Видання пише, що на інших тендерах, де військові замовники дозволяли собі купувати подібні екскаватори від інших виробників, ціни були ще нижчі. Наприклад, у травні цього року військова частина Т0320 купила екскаватори JCB JS 305 по 8,10 млн грн також з урахуванням транспортних витрат.

Один з учасників ринку вказував замовнику, що він виставив вимоги, під які підпадає тільки такий екскаватор Hyundai HX300SL. Наприклад:

"Максимальний крутний момент – 120 Нм при 1900 об/хв". У технічній документації різних виробників величина крутного моменту вказується при різних оборотах, відмінних від значення 120 об/хв. Своєю чергою значення "120 Нм при 1900 об/хв" притаманно моделям HYUNDAI HX300SL. Пропонуємо видалити цей дискримінаційний показник".

Відтак це не дозволяє "потенційним учасникам запропонувати моделі вищого класу, а отже, більш потужні та з більш високим значенням параметрів".

Однак замовник відмовив, оскільки він обрав відповідні параметри, які за своїми показниками влаштовують його потреби. Які саме потреби задовольняють лише такі екскаватори Hyundai – замовник не повідомив.

Відтак на тендері не було конкуренції і "Альфатех" забрав підряд по стартовій ціні.

"Альфатех" зареєстрована у смт. Слобожанське і офіційно належить Олександру Романюку (1,2%) та офшорній компанії "Фабіола компані лімітед" із Сейшел (98,8%). Керує фірмою Євгеній Гармата, який також вказаний кінцевим бенефіціаром.

Раніше Гармата очолював ОКП "Фармація" Дніпропетровської облради та працював комерційним директором ПрАТ "Дніпрополімермаш" (нині ТОВ "Дніпрополімермаш").

За даними YouControl підприємство входить до групи "Алеф" бізнесмена Вадима Єрмолаєва, щодо якого в грудні 2023 року президентом України були запроваджені санкції на 10 років. (В червні 2024 року до 15 обмежень, серед яких були блокування активів, заборона торговельних операцій, зупинення фінансових зобов’язань, обмеження участі у приватизації тощо, додали заборону виплати дивідендів).

Наразі "Дніпрополімермаш" на 100% належить вірґінській "ДПМ Холдінг Лтд", а раніше – вірґінський "Апікал Холдінг Інк.".

Єрмолаєв числився бенефіціаром "Дніпрополімермашу" до липня 2024 року, в 2024 бенефіціаркою двічі була його донька Софія Кононенко, а вже в березні 2025 бенефеціаром підприємства став Ігор Циркін, який вже був в цій ролі у 2016-2021 роках і нині керує ТОВ.

Ігор Циркін був нардепом від Партії регіонів, а в 2020 його обрали депутатом Дніпропетровської облради від "Блока Вілкула "Українська перспектива", але за рік Циркін склав повноваження. В медіа його називають також шурином Єрмолаєва.

Сам "ТД "Альфатех" фігурує у кримінальному провадженні, щодо розтрати коштів. Мова про закупівлю техніки Глеюватською сільською радою Криворізького району в 2022 році. Слідство вважає, що техніку придбали за завищеними цінами. Зокрема на навантажувачах Bobcat, які придбали у "Альфатеху" переплатити могли 2,33 млн грн. Судовий розгляд справи триває.

Ще в одному провадженні, щодо завдання збитків вже державному спеціалізованому господарському підприємству "Ліси України" "Альфатех" фігурує, в якості переможця тендеру на постачання 11 тракторів, який вніс недостовірні відомості в частині технічних характеристик тракторів. За підрахунком слідства матеріальна шкода підприємству могла складати 1,65 млн грн.

