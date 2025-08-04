У Києві замовили реконструкцію архівів за 150 мільйонів за завищеними цінами

Дирекція з експлуатації комплексу споруд центральних державних архівних установ України 25 липня за результатами тендеру замовила ТОВ "Гелеон Плюс" реконструкцію архівів у Києві (коригування) за 149,79 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

До середини 2026 року мають виконати роботи, передбачені першою чергою другого пускового комплексу реконструкції та розвитку комплексу споруд центральних державних архівів на вул. Солом’янська, 24.

Роботи фінансуються із державного бюджету.

Договірна ціна тверда і включає 7,92 млн грн на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляцією.

У підсумковій відомості ресурсів бетонні тротуарні плити товщиною 70 мм замовили по 1 747 грн/кв. м.

Компанія "Укрспецбетон" пропонує тротуарні плити такої товщини по 576 грн/кв. м, "Все для ремонту та будівництва" продає тротуарну плитку "Золотий мандарин" подвійне Т такої товщини без фаски по 680 грн/кв. м, а "М-Брук" – по 685 грн/кв. м. Це в 2,5-3 рази дешевше.

Згідно з даними видання, ціни на деякі інші будівельні матеріали також завищені.

Столична "Гелеон Плюс" була створена у 2019 році. Її засновником є Сергій Заруба із Кіровоградщини, а директором – Роман Доценко.

Нагадаємо:

Військова частина 3077 Національної гвардії України 23 липня за результатами тендеру замовила ТОВ "ТЕС.Ла" апаратно-програмний комплекс збору, обробки та зберігання відеоінформації вартістю 284,99 млн грн.