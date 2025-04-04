АМКУ застеріг виробників яєць від підвищення цін

Антимонопольний комітет України надав обов’язкові для розгляду рекомендації про запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції десятьом найбільшим виробникам та реалізаторам курячих яєць.

Про це йдеться в повідомленні АМКУ.

Зазначається, що антимонопольники застерегли учасників ринку, що здійснюють виробництво курячих яєць, від підвищення цін та створення умов для виникнення штучного дефіциту.

В АМКУ нагадали, що курячі яйця включені до переліку базових товарів, які формують "споживчий кошик".

"На сьогодні в Україні спостерігається збільшення їх вартості в точках роздрібного продажу продуктів харчування. Така ситуація притаманна ринку курячих яєць, зокрема напередодні Великодніх свят, коли збільшується попит на відповідний товар", - зазначили в АМКУ.

У відомстві зазначили, що наразі проводять дослідження коливання цін на курячі яйця.

За інформацією АМКУ, ринок яєць віднесено до експортно-орієнтованих галузей промисловості. Проте нарощування обсягів експорту товару за рахунок зменшення обсягів його реалізації на внутрішній ринок призводить до виникнення штучного дефіциту яєць в Україні і підвищення цін на них для кінцевих споживачів (враховуючи збільшення попиту через наближення Великодня). Тому антимонопольники застерегли учасників ринку від підвищення цін на яйця.

Нагадаємо:

Україна експортувала 20 100 тонн яєць у січні-лютому 2025 року, що вдвічі більше, ніж за аналогічний період 2024-го.

У березні середня вартість десятка яєць підскочила на 9%, досягнувши 76,4 грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, ціна зросла майже на 30%.